巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手が、３０日の広島戦（東京ドーム）で今季２勝目を懸け、４度目の先発マウンドに立つ。前日２８日は同球場でキャッチボール、ランメニューをこなし最終調整。中１２日と期間が空いたが「状態はいい。前回の試合の実戦感覚を忘れないように過ごした。期間が空くのは、シーズンのどの時期でも（自分にとって）いいこと」と前向きに語った。

前回登板は１７日のヤクルト戦（神宮）。７回２安打無失点で来日初勝利を挙げていた。外国人枠の関係で一度出場選手登録を抹消される形となったが、期間中も１軍に帯同。「キャッチボールの強度を少し抑えたり、量も抑えたりして、体を回復させることを意識した。そのおかげで今、体調はすごくいい」と状態は万全だ。

相手は広島。７日の同戦では味方の失策もあり６回５失点（自責４）と悔しさを味わった。「前回本塁打を打たれた２人（ファビアン、大盛）には気をつけなきゃいけない。モンテロにもなるべく長打を許さないようにしたい。でも、誰に対しても油断しないように投球したい」と意気込んだ。

シーズン初の東京ドームのマウンド。「すごく楽しみにしていた。ファンの数など、ビジターにはない楽しみがある。楽しみにしています」と胸を膨らませた。