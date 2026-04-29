◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）

阪神・高橋遥人投手が３安打完封で今季３勝目を挙げ、チームは首位に返り咲いた。４月までの３完封は１９４３年の若林忠志以来、８３年ぶりの快挙となったが、試合後のヒーローインタビューでは爆笑呼んだ。

インタビュアーからビジターの神宮にもかかわらず大声援だったことを問われると「えーっとまあすごい力になったし…」と言葉に詰まり「えーっと、まあ力になりました。やべぇ」と発言。場内からは笑いが沸き起こった。さらにヤクルト打線の対策については「でも本当にキャッチャーの人（伏見）に…」と再び詰まり、「えっ…。引っ張ってもらいました」と言うしかなかった。

中継したＮＨＫ解説者の田口壮氏は「ピッチング内容と大違い。浮足立っている感があった。でも楽しかった」と苦笑い。同じブースにいた今中慎二氏も「話すことが分からなくなったんですかね。自分でもどうしたんだろうという感じなんでしょうけど。でもそこがおもしろいですよね」と独特のキャラにほれ込んでいた。