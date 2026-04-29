◆ゼット旗争奪 第３５回春季北海道大会（２９日・札幌麻生ほか）旭川大雪Ｂ１２―５とかち道東（６回コールド）

開会式で旭川道北ボーイズの古屋悠副主将（３年）が選手宣誓し、今季公式戦が開幕した。旭川大雪ボーイズＢは１２―５の６回コールドで、とかち道東ボーイズを下し初戦を突破した。５回１死満塁で６番対馬大朔（はるく、２年）が、走者一掃となる逆転の３点適時二塁打を放つなど、３安打４打点の活躍でチームを勝利に導いた。

対馬大がバットで存在感を発揮した。１点を追う５回１死満塁の好機で打順が巡ってきた。「最近練習であまり調子が良くなくて、緊張して（打席に）入った」。不安な気持ちはあったが「どんどん（振って）いこうと思っていた」と積極的な打撃を心掛けた。高めの直球を振り抜くと打球は左翼手の頭上を越え、走者一掃となる３点適時二塁打となり逆転に成功。「いい結果になって良かったです」と試合後には笑みをこぼした。

今季初の公式戦の前夜、父とともにフォームの修正を行った。調子を崩すと、バットを持つグリップの位置が前に出やすくなるくせがあった。父の公将（ともゆき）さん（４２）が、これまで息子の試合を動画撮影している中で、くせを見つけていた。父の助言を受けた対馬大は「お父さんがいろいろ言ってくれて、そこから意識が変わった。（トップの）位置が変わっただけでタイミングがずれる。（位置を）後ろにすることでボールがよく見えた」とスタンドにいる両親の前で３安打の固め打ちを披露した。

所属する旭川大雪は選手５０人を超える大所帯で、争いも激しい。順調に勝ち上がれば決勝で、上級生たちのチームとぶつかることになる。対馬大は「決勝でＡチームと戦いたいというのを目標に頑張ります」と力を込めた。