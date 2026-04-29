30日は西から雨の範囲が広がるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■西から天気崩れる 太平洋側では強雨や雷雨に

30日（木）は前線を伴った低気圧が九州の南を進む予想で、西から雨の範囲が広がるでしょう。西日本や沖縄は午前中から広く本降りの雨で、南西諸島や四国では激しく降る恐れがあります。土砂災害や川の増水や氾濫、竜巻などの突風にも十分な注意が必要です。午後は雨の範囲が東へ広がり、関東も夜から雨の降り出す所がありそうです。雨の影響で気温はあまり上がらず、西日本や東日本は日中も20℃に届かない所が多いでしょう。お出かけには雨具と上着が必要になりそうです。

【30日 警報級の大雨の可能性】

「中」…沖縄、奄美、鹿児島（種子島、屋久島など）、高知、徳島、和歌山

■北日本は日差しが届いて行楽日和 寒暖差に注意

北日本は晴れる所が多く行楽日和となるでしょう。朝は冷え込みが強まるため、遅霜に対する農作物の管理にはご注意ください。日中は20℃近くまで上がる所が多く、過ごしやすい陽気でしょう。札幌も前日より大幅に上がって18℃の予想です。朝と日中の寒暖差に加えて、前日との気温差も大きくなりますので、服装選びや体調管理にはお気をつけください。室蘭では28日、桜満開の便りが届きましたが、北海道は広くお花見日和となりそうです。

■1日は雨風強まる 交通機関の乱れにも注意を

5月1日（金）にかけて、低気圧は発達しながら東へ進む予想で、東日本や北日本も広く雨が降るでしょう。関東でも雨脚が強まり、警報級の大雨となる恐れもあります。また、沿岸部では風も強く荒れた天気となりそうです。交通機関が乱れる恐れもありますので、移動の予定がある方は最新の交通情報にもご留意ください。2日（土）は低気圧が三陸沖に進む予想で、次第に天気は回復へと向かうでしょう。ただ、北日本は午前中まで雨の残る所が多く、午後も風の強い状態が続きそうです。

【1日 警報級の大雨の可能性】「中」…媛、高知、徳島、和歌山、静岡、神奈川、千葉、茨城