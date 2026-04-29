MAZZEL、ミッションの舞台裏公開 『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の新情報も
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の特別番組「シーズン１未公開映像大放出SP！〜ミッションの舞台裏を全部見せます〜」が、きょう29日正午にFODプレミアムにて配信される。
【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
番組配信開始以来、数々のミッションに挑戦し、常に高い壁を乗り越えてきたMAZZEL。特別番組では、シーズン1の各回本編に入りきらなかった貴重な未公開シーンを余すところなく届ける。
ミッション挑戦中の真剣なまなざし、ミッションクリア後の喜びや安堵の表情、メンバー同士の信頼関係が垣間見える和やかなやり取りなど、MAZZELの魅力をより深く知ることができる内容となっている。
さらに、番組内ではシーズン2に関する新着情報も公開する。
【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
ミッション挑戦中の真剣なまなざし、ミッションクリア後の喜びや安堵の表情、メンバー同士の信頼関係が垣間見える和やかなやり取りなど、MAZZELの魅力をより深く知ることができる内容となっている。
さらに、番組内ではシーズン2に関する新着情報も公開する。