斎藤工、トム・ブラウンと「かなり蜜月な関係」 布川の「ダメー！」を解説「頭蓋骨と会話してくれる」
俳優の斎藤工（44）が29日、都内で行われた映画『サンキュー、チャック』（5月1日公開）日本公開記念舞台あいさつに登壇。映画のタイトルに絡めて、斎藤が感謝を伝えたい相手として、トム・ブラウンがゲストで登場した。
【写真】躍動感ある！布川が斎藤工に「ダメー！」
同作は、スティーヴン・キング原作で、『ドクター・スリープ』のマイク・フラナガンが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリー。異常気象などで崩壊寸前の世界を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告をきっかけに、ひとりの男の人生をさかのぼる物語が展開される。「マイティ・ソー」や「アベンジャーズ」シリーズで活躍するトム・ヒドルストンが主演を務めた。「第49回トロント国際映画祭」では最高賞にあたる観客賞を受賞した話題作だ。
斎藤は、トム・ブラウンとの関係について「かなり蜜月な関係ではありまして。先日“合体”しましたよね？」とニヤリ。15日に行われた『はしもとこうじ 作・演出 春のコント大会 トム・ブラウンと斎藤工が合体！？オキシジェンも吉住も朝日奈寛もダウ90000の吉原怜那も上原佑太も合体するかもよSP』での共演を振り返っていった。
斎藤とのコラボについて、布川は「（フリの部分で）工さんがひとりで演技をするんですけど、最初にめちゃくちゃ真面目な、役者さんっていう演技をしていて…。（その後のくだりが）いつもよりめちゃくちゃウケたんですね。演技のすごさでお笑いのフリにしていた。芸人があまりやらないような手法で勉強になりました」と声を弾ませた。
この日のイベントでも、斎藤が「トム・ブラウンさん、そして、トム・ヒドルストンさん、そしてトム・クルーズさんの3組を集めて、スーパートム3助を作りたいんですぅー」とボケをかますと、布川がすかさず「ダメー！」とツッコミ。布川が「工さんの頭は『ダメー！』しやすい」との感想を口にすると、斎藤も「布川さんは、ツッコむ人に対して、頭蓋骨と会話してくれるんです。楽器を調律するように…。僕の場合は、前めの方が（ツッコミをした時に）音が鳴る」と解説していた。
オープニングアクトでは、ドラム演奏をCHITAA、ダンスをSORA、畠中ひかりが担当した。
【写真】躍動感ある！布川が斎藤工に「ダメー！」
同作は、スティーヴン・キング原作で、『ドクター・スリープ』のマイク・フラナガンが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリー。異常気象などで崩壊寸前の世界を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告をきっかけに、ひとりの男の人生をさかのぼる物語が展開される。「マイティ・ソー」や「アベンジャーズ」シリーズで活躍するトム・ヒドルストンが主演を務めた。「第49回トロント国際映画祭」では最高賞にあたる観客賞を受賞した話題作だ。
斎藤とのコラボについて、布川は「（フリの部分で）工さんがひとりで演技をするんですけど、最初にめちゃくちゃ真面目な、役者さんっていう演技をしていて…。（その後のくだりが）いつもよりめちゃくちゃウケたんですね。演技のすごさでお笑いのフリにしていた。芸人があまりやらないような手法で勉強になりました」と声を弾ませた。
この日のイベントでも、斎藤が「トム・ブラウンさん、そして、トム・ヒドルストンさん、そしてトム・クルーズさんの3組を集めて、スーパートム3助を作りたいんですぅー」とボケをかますと、布川がすかさず「ダメー！」とツッコミ。布川が「工さんの頭は『ダメー！』しやすい」との感想を口にすると、斎藤も「布川さんは、ツッコむ人に対して、頭蓋骨と会話してくれるんです。楽器を調律するように…。僕の場合は、前めの方が（ツッコミをした時に）音が鳴る」と解説していた。
オープニングアクトでは、ドラム演奏をCHITAA、ダンスをSORA、畠中ひかりが担当した。