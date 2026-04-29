◇明治安田J1百年構想リーグ第12節 浦和2―0川崎F（2026年4月29日 埼玉スタジアム）

明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はホームで川崎Fに2―0で快勝した。2度のPK戦負けを含む連敗を7でストップ。成績不振によるマチェイ・スコルジャ監督の解任を受けて就任した田中達也暫定監督が初采配を白星で飾った。

田中暫定監督は準備期間が1日しかない中、元日本代表のMF中島を今季初先発に抜てき。攻撃的MFもこなせる渡邊をボランチに配置する攻撃的な布陣を敷いた。前半は主導権を握りながら得点を奪えなかったが、後半14分にMFサビオがMF金子の直接FKのこぼれ球を右足で蹴り込み先制。後半26分には途中起用したFW小森が左足で追加点を挙げ、采配も的中した。

田中暫定監督は昨季はU―18新潟の監督を務め、01〜12年に在籍した浦和に14年ぶりに復帰。U―21チームの監督とトップチームコーチを兼任していた。27日に堀之内SDから暫定監督のオファーを受けた際には「非常に光栄です。自分が、選手としても関わってきたこのクラブのために全力を尽くしていきたいと思います」と意気込みを示していたという。今季終了までの期間限定の指揮となるが、危機的状況にあったチームに貴重な勝ち点3をもたらした。