赤ちゃんの頃は小さくて、まるでぬいぐるみのようだった大型犬。しかし1年後には、別の犬のように大きくなっていて…？衝撃のビフォーアフターが反響を呼び、投稿には「今も昔もかわいい」といった声が寄せられています。

【動画：ママの腕にすっぽりおさまる、ぬいぐるみのような子犬→１年後…想像以上にデカく成長した光景】

小さくてぬいぐるみのような赤ちゃん犬

Instagramアカウント「chacha.ume24」に投稿されたのは、チャウチャウの「小梅」ちゃんのビフォーアフターです。赤ちゃんの頃の小梅ちゃんは、腕の中にすっぽりおさまってしまうほど小さかったそう。

ママさんと一緒に寝ている時には、ママさんにピタッとくっついて仰向けに寝転がり、脇の下にすっぽりおさまった状態ですやすやと眠っていたという小梅ちゃん。あどけない寝顔やコロコロした小さな体は、まるでぬいぐるみのよう…！あまりにも愛くるしい姿に、思わず頬が緩みます。

1年後、想像を超える大きさに成長！

ところが1年後、想像以上にすくすく成長した小梅ちゃんは、赤ちゃんの頃と同じ犬とは思えないほど大きくなっていたそう。そのガッシリしたたくましい姿は、もはや犬でもぬいぐるみでもなくクマのようです！ 大きくなった分だけ愛嬌が増した姿に、キュンとせずにはいられません。

もちろんママさんの腕や脇におさまることもできなくなってしまいましたが、ママさんは「でかくなりすぎ～！」と衝撃を受けながらも相変わらず小梅ちゃんにメロメロで、「大きくなっても一緒に寝たい」と思っているそうですよ。大きくなっても可愛い小梅ちゃんは、これからも人々に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

この投稿には「可愛い熊さん」「あっという間に大きくなりますよね」「癒しでしかない。心の底から溶けそうになりました」といったコメントが寄せられています。

同居犬に愛されすぎ…！？

小梅ちゃんのお家にはもう１匹「ちゃちゃまる」君というチャウチャウがいて、２匹はとても仲良しなんだそう。特にちゃちゃまる君は小梅ちゃんのことが大好きで、お顔をペロペロと舐めまくって全力で愛を伝えていることが多々あるそう。

また小梅ちゃんも満更でもないのか、されるがままになって愛を受け止めているとのこと。小梅ちゃんとちゃちゃまる君のラブラブな日々が、この先もずっと続きますように。

小梅ちゃん＆ちゃちゃまる君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「chacha.ume24」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chacha.ume24」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。