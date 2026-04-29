秋田県三種町にある橋本五郎文庫の開設１５周年を祝う記念イベントが２５日、同町鹿渡の旧琴丘中学校体育館で開かれた。

同町出身で、読売新聞東京本社の橋本五郎・特別編集委員や日本史家の磯田道史さんらが軽快なトークを繰り広げ、約５００人の来場者を沸かせた。

磯田さんは「秋田県の災害と佐竹藩」をテーマに講演。南海トラフを震源とする「宝永地震」（１７０７年）は、佐竹家で詳細な記録が残されているといい、「藩主が江戸屋敷で弓の練習中に揺れ始め、『天水桶の水がこぼれた』とある。これが江戸時代の地震計なんですね」と語った。

橋本さんとのトークでは、文庫に飾られている掛け軸は佐竹家の筆によるもので、磯田さんが古書店で購入し橋本さんへ贈ったエピソードを披露。磯田さんは「また見つけたら、文庫の掛け軸が一本ずつ増えていきます」と、会場の笑いを誘った。

文庫は、２０１１年４月に橋本さんの母校である旧鯉川小学校を活用してオープンした。橋本さんが寄贈した約２万冊の蔵書は、地域住民たちが一冊ずつ整理して、貸し出せるようにした。

蔵書は現在、約４万８０００冊まで増え、来館者も５万人を突破。この日は、絵本や児童書など約４００冊を寄贈した衆院議員の小渕優子さんも訪れた。橋本さんは「地元の人たちが一から作り上げた図書館。これは絶対に誇れることだ」と文庫への思いを述べた。

文庫に以前行ったことがあるという秋田市の６０歳代の主婦は「専門書から小説まで幅広く本がそろっていた。雰囲気が良くほっとする場所で、地域にとって大切な存在だと思う」と話した。秋田市の高校１年生（１５）は「文庫で歴史の本を読んでみたい」と笑顔で語った。