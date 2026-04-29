タレント菊地亜美（35）が、28日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にゲスト出演。もらって困る結婚式の引き出物について語った。

パーソナリティーのバービーと友人やパートナーへの贈り物についてトーク。菊地は「私最近思ったんですけど。（自分の）結婚式の引き出物とか、独身の友達もいるからと思ってそのまま食べられるやつを入れたりしたんですけど」と回想。しかし「仲のいい独身の友達から『あれさ、私は食べないと思ってすぐお母さんにあげたよ』みたいな。『腐らせる方が申し訳ないと思って』って言ってたから」と悩ましげに語った。

バービーが「でも名前入りのスプーンとフォークみたいなのも困ったりすることもあるじゃない？ ご結婚されたおふたりのやつ」と苦笑すると、菊地も「あれ、正直めちゃくちゃ困りますよね」とぶっちゃけ。「だって食べ物にしたってフリスクとかチロルチョコとか、最後の（見送り時に渡す）クッキーとかだったらいいけど。消え物だといいんだけど、その2人のっていうのはちょっと…」と扱いに困る様子で語った。

バービーは「そういうのがずっとカトラリーの中で意外と使い勝手よかったりして。よく使っちゃったりするんだよね」と笑っていた。