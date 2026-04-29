「今日好き」みなつ「ロング復活」新ビジュアルに反響続々「ビジュ最高」「ますます綺麗に」
【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が、4月29日までに自身のTikTokを更新。ロングヘア姿を披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美女「ビジュ最高」ロングヘア姿公開
みなつは「ロング復活 複雑な履歴なのにこんなに綺麗にしてくれた大神様」とつづり、タクシー内で撮影した自撮り動画を投稿。セミロングヘアから腰ぐらいまでのロングヘアにチェンジした姿を公開している。
この投稿には「ますます綺麗に」「ビジュ最高」「ロング似合いすぎ」「可愛すぎる」「夏を案じるヘアスタイル」「どの髪型も素敵」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「ビジュ最高」ロングヘア姿公開
◆みなつ、久しぶりのロングヘア披露
みなつは「ロング復活 複雑な履歴なのにこんなに綺麗にしてくれた大神様」とつづり、タクシー内で撮影した自撮り動画を投稿。セミロングヘアから腰ぐらいまでのロングヘアにチェンジした姿を公開している。
◆みなつの投稿に反響
この投稿には「ますます綺麗に」「ビジュ最高」「ロング似合いすぎ」「可愛すぎる」「夏を案じるヘアスタイル」「どの髪型も素敵」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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