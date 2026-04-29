ゴッドハンドより自分“磨き”専用タオル「神ヤスタオル」が再販！ 公式通販サイトにて販売中
【神ヤスタオル（全5種）】 価格：1枚1,100円
※番手による素材の違いはございません。 素材
表：ポリエステル100%
裏：綿100%
（全体比率：ポリエステル55%、綿45%） サイズ：約1,100mm × 200mm
ゴッドハンドは、「神ヤスタオル」の再販分を4月29日より販売している。価格は1枚1,100円。
本製品は、ゴッドハンドが発売するスポンジヤスリ「神ヤス」をモチーフにした自分“磨き”専用のタオル。「神ヤス」の約10/1スケール（10倍）の大きさで商品化しており、240番、400番、600番、800番、1000番の5種類がラインナップしている。
4月1日のエイプリルフールに発表され、まさかの商品化された本製品が好評につき再販が決定。本日4月29日より「ゴッドハンド直販サイト本店」にて販売している。
「神ヤスタオル」種類：全5種（#240、#400、#600、#800、#1000）
※番手による素材の違いはございません。 素材
表：ポリエステル100%
裏：綿100%
（全体比率：ポリエステル55%、綿45%） サイズ：約1,100mm × 200mm
□「神ヤスタオル」販売ページ
【再販のお知らせ】- ゴッドハンド【公式通販】模型工具 直営店情報 (@godhandshop) April 28, 2026
お待たせいたしました💦
明日4/29 10:00から
「神ヤスタオル」全5種の
再販を開始いたします
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