ゴッドハンドは、「神ヤスタオル」の再販分を4月29日より販売している。価格は1枚1,100円。

本製品は、ゴッドハンドが発売するスポンジヤスリ「神ヤス」をモチーフにした自分“磨き”専用のタオル。「神ヤス」の約10/1スケール（10倍）の大きさで商品化しており、240番、400番、600番、800番、1000番の5種類がラインナップしている。

4月1日のエイプリルフールに発表され、まさかの商品化された本製品が好評につき再販が決定。本日4月29日より「ゴッドハンド直販サイト本店」にて販売している。

「神ヤスタオル」

種類：全5種（#240、#400、#600、#800、#1000）※番手による素材の違いはございません。 素材表：ポリエステル100%裏：綿100%（全体比率：ポリエステル55%、綿45%） サイズ：約1,100mm × 200mm

□「神ヤスタオル」販売ページ

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