ゴールデンウィークは、広い範囲で大雨が2回予想されています。1回目は30日(木)〜5月2日(土)、2回目は3日(日・祝)〜4日(月・水)にかけてです。いつ・どこで晴れる?

大雨1回目:30日(木)〜5月2日(土)

明日30日(木)〜5月スタートは、ゴールデンウィーク一番の大雨となりそうです。



今夜(29日・祝)は、東シナ海から前線を伴った低気圧が沖縄や九州付近に近づく見込みです。明日30日(木)〜5月1日(金)にかけて、低気圧が発達しながら本州付近を北東へ進み、2日(土)には北海道の東へ進む見込みです。





低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、沖縄や九州から関東の太平洋側を中心に1時間に30ミリ以上の活発な雨雲がかかる所があるでしょう。沿岸の地域を中心に風も強まり、横なぐりの雨になる所もあるでしょう。大型連休で移動が増える時期です。交通機関の情報などは、こまめにチェックして下さい。30日(木)は沖縄や西日本で、5月1日(金)は東海や関東など東日本を中心に活発な雨雲がかかり、道路が冠水するレベルの大雨となり、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。東北や北海道では、1日(金)午後〜2日(土)午前にかけて大雨となるでしょう。

大雨2回目:5月3日(日・祝)〜4日(月・祝)

次にまとまった雨となるのが、5月3日(日・祝)〜4日(月・祝)です。前線を伴った低気圧が、日本付近を通過する見込みです。3日(日・祝)は西日本から雨が降り出し、4日(月・祝)は東日本〜北日本にかけて雨が降る見込みです。局地的に雷を伴い、ザッと激しく降るでしょう。強風や高波に注意が必要です。

晴れる日はいつ・どこで?

目先、広い範囲で晴れるのは、5月2日(土)です。沖縄や九州〜関東は晴れて、最高気温25℃以上の夏日続出となるでしょう。東京都心の最高気温は28℃と、7月上旬並みの予想です。こまめに水分をとり、暑さ対策と紫外線対策を万全に行いましょう。東北や北海道も、午後は次第に天気が回復する見込みです。



そして、ゴールデンウィーク後半の5月5日(火・祝)〜6日(水・祝)も、晴れ間の出る所が多いでしょう。



晴れる日は夏日が続出となりますが、内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなります。東京都心で10℃くらい、内陸では15℃〜20℃くらい気温差大となります。気温5℃で服装1枚分違うといわれます。重ね着など服装でうまく調節しましょう。