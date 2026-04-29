◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 4-2 中日(29日、バンテリンドーム)

中日がDeNAに敗れ、連勝が「4」でストップしました。

初回2アウトからヒットと四球で1・2塁とチャンスを作ると、ボスラー選手のタイムリーヒットで先制点を奪いました。

直後の2回の攻撃で2アウト1塁から京田陽太選手のタイムリー2塁打で同点に。4回にDeNA先発・島田舜也投手の暴投からノーアウト2・3塁とチャンスを拡大し、鵜飼航丞選手の内野ゴロの間に走者がホームへ生還。

5回にふたたび同点に追いつかれると、6回に三者連続三振のルーキー櫻井頼之介投手が7回先頭打者に空振り三振を奪うも、2アウトから連打を浴びて勝ち越しを許します。ヒュンメル選手にヒットを許し2アウト1・3塁で櫻井投手は降板となりました。

2番手の吉田聖弥投手が三森大貴選手にタイムリーを浴びて終盤で2点リードを奪われます。それでも9回に細川成也選手がフェンス上部あとわずかでスタンドインの長打を放つと、ボスラー選手もヒットでノーアウト1・3塁と拡大。しかしチャンスを生かせずDeNAに敗戦。

本拠地で4連勝と勢いに乗っていた中日ですが、ここで連勝がストップしました。