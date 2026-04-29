祇園辻利×母の日ギフト2026♡心ほどける贅沢お茶＆和スイーツ特集

大切なお母さんへ、今年は“癒しのひととき”を贈ってみませんか？祇園辻利から2026年母の日に向けた特別なギフト特集がスタート。上質なお茶や本格和スイーツ、さらにはコスメまで揃い、感謝の気持ちをやさしく届けてくれます。見た目も華やかで、日常を少し豊かにしてくれるラインナップに注目です♡

お茶とスイーツの贅沢セット

今年の注目は「母の日プレミアムギフトセット」（3,000円・税込※送料別）。

煎茶・かぶせ茶・玄米茶・ほうじ茶（各3g×2P）に加え、「つじりの里」「ぎおんの里」各8本を詰め合わせた充実の内容。さらに母の日コースター付きで、心温まる演出も魅力です。

「茶寮都路里の和スイーツセット」（3,000円・税込※送料込）は、Petitパフェ抹茶×1、白玉抹茶むうす×1、白玉ほうじ茶むうす×1の3点セット。

抹茶の濃厚さとほうじ茶の香ばしさを堪能できる贅沢な詰め合わせです。

また「茶寮都路里の抹茶パフェセット」（2,780円・税込※送料込）は、人気のPetitパフェ抹茶×2入り。特別な日のデザートにぴったりです。

船橋屋のかき氷が今年も登場♡乳酸菌入りで楽しむ夏限定和スイーツ

華やか＆実用派ギフトも充実

見た目も華やかな「和フィナンシェセット（フラワーギフト付）」（4,235円・税込）は、がとーぶぶフィナンシェ6個入とプリザーブドフラワー付き。抹茶とほうじ茶の香り豊かな味わいが楽しめます。

食卓を彩る「抹茶うどんセット（母の日ラッピング付）」（2,592円・税込※送料込）は、180g×2（約4人前）。めんつゆ（20ml×2個付）付きで手軽に楽しめるのも嬉しいポイント。

さらに「定番ギフトセット（カーネーション付き）」（3,200円・税込※送料別）は、かぶせ茶ティーバッグ（3g×7P）とつじりの里8本、プリザーブドフラワーをセットに。

日常使いに嬉しい「TEA SOAP」（1,980円・税込）、「抹茶りっぷくりーむ」（1,980円・税込）といったお茶コスメもラインナップ。香りや使用感で癒しの時間を届けます。

想いを添える母の日コースター

対象商品には「母の日コースター」が付属。カーネーションを思わせる優しいデザインに「Love you, Mom」のメッセージ入りで、言葉にしづらい感謝の気持ちをさりげなく伝えてくれます。

お茶の時間をより特別にしてくれる、心遣いが光るアイテムです。

心ほどける贈りものを♡

今年の母の日は、祇園辻利のギフトで“ほっとひと息つける時間”を贈ってみてはいかがでしょうか。上質なお茶とスイーツ、そして心に寄り添うアイテムが、お母さんの日常をやさしく彩ります。

忙しい毎日に癒しを添える贈り物で、ありがとうの気持ちを届けてみてくださいね♡