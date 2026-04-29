メッセンジャーあいはら（56）が29日、Kiss FM「Joy Tune Radio」に生出演。異例のFM局出演が実現した。

この日の出演は、5月8日開催のイベント「メッセンジャーあいはらのPARARADIO GOLDEN」（配信チケット発売中）のPRが目的。しかし、同番組のDJ藤原岬と、あいはらのおしゃべりは冒頭からノンストップ。

藤「2人きりで話すのは初めて。緊張してます」

あ「きょうは神戸でおしゃべりです。わきまえた放送をしたい」

藤「あいはらさんとMBSラジオで共演してショッキングなこといろいろあった。本音しか言わないのに、誰も傷つけないんです」

あ「本音はいいますが、本当のことは言いません。本当のことを言うとケンカになりますから（笑い）」

あいはらは月曜から金曜まで、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ Everyday」に、土曜も「それゆけ！メッセンジャー」に出演中。お笑い芸人の中でも指折りのラジオ好きとして知られる。

藤原は「Youはこれから！ Everyday」金曜のレギュラーメンバー。いつもはあいはらが藤原を迎える立場だが、この日は逆の友情出演となった。

あいはらは「高校生の頃、深夜放送に熱中した。芸人になったのも、いつかラジオパーソナリティーをやりたい、ラジオで生計を立てたい、と考えていたから」とラジオ愛を語った。