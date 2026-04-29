「とても優しくて渋くて」平愛梨、夫・長友佑都＆サッカー界レジェンドとのショット！ 「何もかもが素敵」
俳優の平愛梨さんは4月29日、自身のInstagramを更新。初対面を果たしたサッカー界レジェンドとのショットを披露しました。
【写真】平愛梨＆サッカー界のレジェンド
平さんは「たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんがふらっと目の前に登場された‼︎‼︎‼︎‼︎ 初めましての私は、夫からヒデさんの偉大さを聞いてたので起立しちゃいました‼︎ ご挨拶させて頂けて大変嬉しかったです‼︎‼︎ いつまでも歩くだけで輝きを放てるって凄いなーと思いました」「とても優しくて渋くて面白くて楽しくて思ったより長居しちゃいました‼」と、初対面の中田さんの印象を振り返りました。
コメントでは「そっと手を添えてる愛梨ちゃん 可愛すぎる」「佑都さんの繋がりは広いですね」「全て何もかもが素敵な時間でしたね」「素晴らしい写真！」などの声が寄せられています。
【写真】平愛梨＆サッカー界のレジェンド
サッカー界レジェンドと初対面平さんは「お酒が美味しくて驚ッ‼ 夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT SAKE WEEK』（六本木ヒルズ29日まで）」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でFC東京所属の長友佑都選手、元プロサッカー選手で実業家の中田英寿さん、妹で俳優の平祐奈さんとのショットを披露しています。
コメントでは「そっと手を添えてる愛梨ちゃん 可愛すぎる」「佑都さんの繋がりは広いですね」「全て何もかもが素敵な時間でしたね」「素晴らしい写真！」などの声が寄せられています。