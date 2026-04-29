北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、レーベル移籍後第2弾作品となるアルバム『ULTRActi:on』（ウルトラクション）を6月24日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

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本作のタイトルは北山考案の造語で、4月22日にリリースしたニューシングルのタイトルでもある“ULTRA”、「行動」や「活動」の“Action”、「演じる」という表現の意味を持つ“Act”、そして新たに移籍した新設レーベル RED ONの“ON”から構成されている。全13曲が収録され、詳細は後日発表となる。

また、本作は完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤、初回生産限定盤（CD＋Blu-ray／DVD）、通常盤の全4形態でリリースされる。完全数量限定盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、“ULTRActi:on Visual Book”が付属。初回生産限定盤は表題曲「ICY」のMVとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像を収録。また、初回生産分の全形態に“スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー”が封入される。

さらに、店舗別の購入特典も発表。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されている。

（文＝リアルサウンド編集部）