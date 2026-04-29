◆パ・リーグ 西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）

西武が昨季対戦打率１割７分６厘と苦しんだ相手先発・達を攻略し、接戦を制し３位に浮上した。

先発・高橋光成投手は７回１００球を投げ、４安打無失点で３勝目。３年ぶりの完投勝利を手にした２２日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）から中６日での登板。変化球がさえ渡り、リーグトップの本塁打数を誇る日本ハム打線を相手に、連打を浴びたのは４回だけ。７回には先頭を四球で出すも、味方の守備にも助けられ３者連続の外野フライに打ち取り得点は与えなかった。

打線は両軍無得点の４回２死二塁で、「６番・一塁」で先発出場の平沢が相手先発・達の１３７キロフォークを振り抜き中前適時打を放って先制。

１点リードの５回には相手の野選などで１点を追加した後、１死一、三塁で打席に入った「３番・ＤＨ」の渡部が、１５０キロ直球をはじき返して右前適時打を放ち、３点目を奪った。昨年は達と６度対戦し、黒星をつけることができたのは１度だけ。対戦打率は１割７分６厘で、６月２９日にはプロ初完投勝利を許すなど、苦戦してきた相手から放った価値ある一打だった。