移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女の手術が終了したことを報告した。

２７日に「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗 → 膝強打 → 鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と伝えていたＭＡＬＩＡ．が２９日、自身のインスタグラムを更新。

「ギャル姉さん 手術無事成功のご報告 たくさんのコメントと数えきれない応援ＤＭを本当にありがとうございました」と記し、点滴がつながっている長女と手をつないでいる写真を投稿した。

「先生に言われていた予定よりも時間がかかっていて、待合室での２時間が、とても長くて、重く感じた 人生初の入院に、手術に、全身麻酔。きっと本人が一番怖かったと思うけど、家族みんなも、それぞれの場所で祈ってた 特に長男からは、今どう？戻った？大丈夫なの？って何度も連絡をくれた 普段は口数も多くないのに、誰よりも妹を気にかけている姿に、静かで、深い愛を感じた」と記述。

「このあと長い入院生活とギブス生活。それでもきっとＡｌｉａなら大丈夫 乗り越えれない試練は無いのだぁぁぁ」とつづった。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告。中東情勢が緊迫しているため、ドバイを離れて帰国したと明かした。