◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 横浜ＦＭ３―２千葉（２９日・フクダ電子アリーナ）

千葉ＦＷのＣ・ジュニオ、横浜ＦＭのＦＷ谷村はともにゴールを決めるとチームが負けない不敗神話があった。昨季２月に加入したＣ・ジュニオはここまでゴールを決めた試合で７戦全勝。一方の谷村も昨季７月に加入してからゴールを決めた試合は８戦全勝だ。この日は加入後から不敗神話が続いている両チームの２人がゴールを決めた。

先制は千葉で前半１８分。ＭＦ津久井のシュートがボックス内にいたＤＦ井上の手にあたりＰＫを獲得。これをＣ・ジュニオがゴール右に決めた。

反撃したい横浜ＦＭは後半３分、ボックス手前でＭＦ渡辺からのふわりと浮かせたスルーパスに谷村が左足で合わせて同点。さらに、後半１３分に再び谷村がＦＷクルークスのクロスに合わせて勝ち越し点を奪った。後半１８分にはＤＦ井上のゴールで３点目が生まれた。

これで谷村は加入後ゴールを決めれば９戦全勝の不敗神話を継続。また、ＤＦ諏訪間は先発した試合で２分１１敗だったが、待望の初勝利を手にした。

一方の千葉は４連敗。Ｊ１昇格後苦しい戦いが続く。