ミセス藤澤涼架、胸元ざっくりスーツ姿に視線集中「大人の魅力」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/04/29】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が4月28日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影時のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ミセスメンバー「雰囲気変わる」胸元ざっくりスーツ姿
藤澤は「ゲットしてくれてるかな」とつづり、20日に発売された雑誌「ハーパーズ バザー（Harper’s BAZAAR）」（ハースト婦人画報社）の6月号撮影のオフショットを複数枚投稿。胸元が大きく開いたブラックのジャケットをまとって素肌を大胆にみせて、モードで大人びた雰囲気を披露している。
この投稿には「綺麗なお肌」「別人級」「ドキドキする」「大人の魅力」「かっこよすぎる」「雰囲気変わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセスメンバー「雰囲気変わる」胸元ざっくりスーツ姿
◆藤澤涼架、雰囲気がらりのスタイリング披露
藤澤は「ゲットしてくれてるかな」とつづり、20日に発売された雑誌「ハーパーズ バザー（Harper’s BAZAAR）」（ハースト婦人画報社）の6月号撮影のオフショットを複数枚投稿。胸元が大きく開いたブラックのジャケットをまとって素肌を大胆にみせて、モードで大人びた雰囲気を披露している。
◆藤澤涼架の投稿に反響
この投稿には「綺麗なお肌」「別人級」「ドキドキする」「大人の魅力」「かっこよすぎる」「雰囲気変わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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