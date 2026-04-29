◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)

ヤクルトは阪神との首位攻防第2戦を落とし、2位に後退しました。

前日の初戦を制し首位に浮上していたチームは山野太一投手が先発。開幕から4連勝の左腕は2回までに5つの三振を奪うなど、奪三振ショーを披露しました。しかし3回、阪神のドラフト3位ルーキー・岡城快生選手にプロ初タイムリーを浴び、1点を先制されます。

打線は阪神先発・郄橋遥人投手の前に沈黙。試合前時点で3戦2完封&防御率0.38の左腕に対し、序盤3回はランナーを出せず。4回は増田珠選手がチーム初ヒットを放つも後続がダブルプレーに倒れ、前半5回は打者15人で封じられました。

山野投手は前半5回までに2桁10奪三振を記録。しかし6回、2アウト満塁から小幡竜平選手にタイムリーを打たれ2点目を失い降板しました。この試合は5回2/3、107球を投げ、打者24人に5被安打、11奪三振、1四球、2失点(1自責点)。今季最多の投球数となりました。

2点ビハインドを追ったチームでしたが、6回以降も郄橋投手を攻略できず。この試合は3安打に封じられ完封負けを喫しました。先発した山野投手に今季初黒星が付いています。