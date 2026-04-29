満島真之介、日韓で活躍するK-POPアイドルとの“3ショット”公開「最高です」「素敵な写真」
俳優の満島真之介（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。日本でもトップクラスの人気を誇るK-POPアイドル・東方神起のユンホ（40）、チャンミン（38）との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ただ圧倒された」日韓で活躍するK-POPアイドルとの“3ショット”を公開した満島真之介
満島は「RED OCEAN」と書き出し、「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM」を訪れたことを報告。投稿では、ライブ会場での熱気を振り返りながら、ユンホが満島の肩に手を置き、チャンミンも満島に寄り添う貴重な3ショットを披露した。
さらに「言葉にしようとするほど、追いつかない」「赤に染まった景色も、あの声も、あの熱も」とライブの感動を表現。「切り拓いてきた道。積み重ねてきた時間。そのすべてに、ただ圧倒された」と、20周年を迎えた東方神起への深いリスペクトをつづっている。
続けて「とてつもなく輝いていた兄さんたち 胸の奥が震えるような時間を、ありがとう」と感謝を伝え、「2人の人生がこれからもキラキラ輝きますように！」とエールを送った。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「最高です」「満島さん来てたんだ」「素敵な時間を一緒に過ごせて嬉しいです」「東方神起最高」などの声が寄せられている。
【写真】「ただ圧倒された」日韓で活躍するK-POPアイドルとの“3ショット”を公開した満島真之介
満島は「RED OCEAN」と書き出し、「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM」を訪れたことを報告。投稿では、ライブ会場での熱気を振り返りながら、ユンホが満島の肩に手を置き、チャンミンも満島に寄り添う貴重な3ショットを披露した。
続けて「とてつもなく輝いていた兄さんたち 胸の奥が震えるような時間を、ありがとう」と感謝を伝え、「2人の人生がこれからもキラキラ輝きますように！」とエールを送った。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「最高です」「満島さん来てたんだ」「素敵な時間を一緒に過ごせて嬉しいです」「東方神起最高」などの声が寄せられている。