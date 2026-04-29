C大阪がACLE帰りの神戸にPK勝ち! GKキム・ジンヒョンが好セーブで貢献
[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 神戸 0-0(PK2-4) C大阪 ノエスタ]
セレッソ大阪が2試合ぶりの勝利を挙げた。J1百年構想リーグWEST第13節が29日に開催され、7位のC大阪は敵地で首位のヴィッセル神戸と対戦。0-0で突入したPK戦を4-2で制した。
神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)をベスト4で終え、今節がリーグ戦の再開初戦。ボール保持率やシュート数でC大阪を上回りながらも、スコアレスで90分が終了した。
PK戦では、後攻・神戸の3人目を務めたDF永戸勝也のシュートをGKキム・ジンヒョンがストップ。続く4人目のFWジェアン・パトリッキのシュートもクロスバーを越え、C大阪がPK4-2で勝利した。
神戸はACLE帰りの一戦を飾れず。リーグ戦の連勝は4で止まった。
セレッソ大阪が2試合ぶりの勝利を挙げた。J1百年構想リーグWEST第13節が29日に開催され、7位のC大阪は敵地で首位のヴィッセル神戸と対戦。0-0で突入したPK戦を4-2で制した。
神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)をベスト4で終え、今節がリーグ戦の再開初戦。ボール保持率やシュート数でC大阪を上回りながらも、スコアレスで90分が終了した。
PK戦では、後攻・神戸の3人目を務めたDF永戸勝也のシュートをGKキム・ジンヒョンがストップ。続く4人目のFWジェアン・パトリッキのシュートもクロスバーを越え、C大阪がPK4-2で勝利した。
神戸はACLE帰りの一戦を飾れず。リーグ戦の連勝は4で止まった。