FW谷村海那が鮮やか2発!! DF井上太聖は豪快弾!! 千葉に先制許した横浜FM、後半3発逆転勝利で今季初の2連勝!!
[4.29 J1百年構想リーグEAST第13節 千葉 2-3 横浜FM フクアリ]
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉と横浜F・マリノスが対戦。横浜FMが3-2の逆転勝利を収めて今季初の2連勝を飾った。
3連敗中のホーム千葉は前節川崎F戦(●1-2)から先発2人を入れ替え、MF日高大、MF前貴之らを先発起用。一方、前節浦和戦(○3-2)で4試合ぶりの白星を獲得したアウェー横浜FMは同試合から先発2人を入れ替え、FW近藤友喜、DF諏訪間幸成らがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半16分に千葉に先制の好機が訪れる。中央のFW石川大地から左サイドでボールを呼び込んだMF津久井匠海がPA外からダイレクトで合わせると、ブロックに入ったDF井上太聖のハンドを誘ってPKを獲得。キッカーを務めたFWカルリーニョス・ジュニオがきっちりとネットを揺らし、千葉が先制に成功した。
1点のビハインドを背負った横浜FMは39分、DFジェイソン・キニョーネスの鋭いスルーパスをPA内で受けた井上が寄せてくる相手をかわし、右足でフィニッシュ。しかし、シュートは右ポストを叩き、同点ゴールとはいかなかった。
1-0と千葉がリードしたまま後半を迎えると、3分に横浜FMが試合を振り出しに戻す。中盤でボールを受けたMF渡辺皓太が美しい浮き球のパスをPA内に送ると、反応したFW谷村海那が鮮やかな左足ボレーで叩き込む。さらに13分、左サイドから右サイドに展開されると、FWジョルディ・クルークスのグラウンダーのクロスに滑り込んだ谷村が左足で押し込み、横浜FMが逆転に成功した。
逆転を許した千葉は16分、石川とカルリーニョスに代えてFW呉屋大翔とMF姫野誠をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
しかし、再びスコアを動かしたのは横浜FM。渡辺の縦パスをPA内で受けた天野のシュートはGKホセ・スアレスに阻まれるも、こぼれ球にいち早く反応した井上が豪快にゴールネットに突き刺し、リードは2点差に広がった。
その後、横浜FMに追加点こそ生まれなかったものの、千葉の反撃を後半アディショナルタイムの呉屋の1点に抑え、3-2の逆転勝利を収めた。
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉と横浜F・マリノスが対戦。横浜FMが3-2の逆転勝利を収めて今季初の2連勝を飾った。
3連敗中のホーム千葉は前節川崎F戦(●1-2)から先発2人を入れ替え、MF日高大、MF前貴之らを先発起用。一方、前節浦和戦(○3-2)で4試合ぶりの白星を獲得したアウェー横浜FMは同試合から先発2人を入れ替え、FW近藤友喜、DF諏訪間幸成らがスターティングメンバーに名を連ねた。
1点のビハインドを背負った横浜FMは39分、DFジェイソン・キニョーネスの鋭いスルーパスをPA内で受けた井上が寄せてくる相手をかわし、右足でフィニッシュ。しかし、シュートは右ポストを叩き、同点ゴールとはいかなかった。
1-0と千葉がリードしたまま後半を迎えると、3分に横浜FMが試合を振り出しに戻す。中盤でボールを受けたMF渡辺皓太が美しい浮き球のパスをPA内に送ると、反応したFW谷村海那が鮮やかな左足ボレーで叩き込む。さらに13分、左サイドから右サイドに展開されると、FWジョルディ・クルークスのグラウンダーのクロスに滑り込んだ谷村が左足で押し込み、横浜FMが逆転に成功した。
逆転を許した千葉は16分、石川とカルリーニョスに代えてFW呉屋大翔とMF姫野誠をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
しかし、再びスコアを動かしたのは横浜FM。渡辺の縦パスをPA内で受けた天野のシュートはGKホセ・スアレスに阻まれるも、こぼれ球にいち早く反応した井上が豪快にゴールネットに突き刺し、リードは2点差に広がった。
その後、横浜FMに追加点こそ生まれなかったものの、千葉の反撃を後半アディショナルタイムの呉屋の1点に抑え、3-2の逆転勝利を収めた。