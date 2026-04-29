FW谷村海那が鮮やか2発!! DF井上太聖は豪快弾!! 千葉に先制許した横浜FM、後半3発逆転勝利で今季初の2連勝!!

FW谷村海那が鮮やか2発!! DF井上太聖は豪快弾!! 千葉に先制許した横浜FM、後半3発逆転勝利で今季初の2連勝!!