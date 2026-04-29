長崎が連敗を止める5試合ぶり白星! 序盤に退場者を出した清水は3連敗に
[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 清水 1-2 長崎 アイスタ]
J1百年構想リーグWEST第13節が29日に行われ、10位V・ファーレン長崎は敵地で6位清水エスパルスに2-1で勝利した。5試合ぶりの白星をつかみ、連敗を4でストップ。清水は連敗が3に伸びた。
試合は思わぬ幕開けとなる。前半8分、裏へ抜け出そうとした長崎MF長谷川元希を清水DF住吉ジェラニレショーンが倒し、レッドカードを受けた。
それでも先制したのは清水。前半21分、右サイドのMF弓場将輝からのクロスが相手に当たって中央のFWオ・セフンにつながる。韓国人ストライカーのシュートはDFにブロックされるが、こぼれ球をMF嶋本悠大が左足で流し込み、今季2得点目を挙げた。
だが、前半33分に数的優位の長崎が追いつく。右サイドのDF翁長聖からのロングスローをニアのDF新井一耀が頭でフリック。ファーのFWチアゴ・サンタナがヘディングで押し込み、古巣を相手に今季4ゴール目を記録した。
後半1分にはMF長谷川元希がDFエドゥアルドからパスを受け、トラップで浮いたボールに右足で合わせる。ドライブがかかったシュートがゴール左に決まり、今季加入後初得点となる逆転弾を奪った。
そのまま長崎が2-1とリードしたままタイムアップ。第9節の清水戦(●0-3)から始まった連敗を清水戦で止めた。
J1百年構想リーグWEST第13節が29日に行われ、10位V・ファーレン長崎は敵地で6位清水エスパルスに2-1で勝利した。5試合ぶりの白星をつかみ、連敗を4でストップ。清水は連敗が3に伸びた。
試合は思わぬ幕開けとなる。前半8分、裏へ抜け出そうとした長崎MF長谷川元希を清水DF住吉ジェラニレショーンが倒し、レッドカードを受けた。
だが、前半33分に数的優位の長崎が追いつく。右サイドのDF翁長聖からのロングスローをニアのDF新井一耀が頭でフリック。ファーのFWチアゴ・サンタナがヘディングで押し込み、古巣を相手に今季4ゴール目を記録した。
後半1分にはMF長谷川元希がDFエドゥアルドからパスを受け、トラップで浮いたボールに右足で合わせる。ドライブがかかったシュートがゴール左に決まり、今季加入後初得点となる逆転弾を奪った。
そのまま長崎が2-1とリードしたままタイムアップ。第9節の清水戦(●0-3)から始まった連敗を清水戦で止めた。