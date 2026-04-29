水戸vs町田 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](Ksスタ)
※16:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 7 大森渚生
MF 10 渡邉新太
MF 25 真瀬拓海
MF 48 山下優人
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
控え
GK 51 春名竜聖
DF 89 佐々木輝大
MF 19 仙波大志
MF 24 山崎希一
MF 33 安藤晃希
MF 53 山下翔大
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 24 キム・ミンテ
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 3 昌子源
DF 26 林幸多郎
DF 88 中村帆高
MF 16 前寛之
MF 60 真也加チュイ大夢
FW 27 エリキ
FW 49 桑山侃士
FW 99 テテ・イェンギ
監督
黒田剛
※16:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 7 大森渚生
MF 10 渡邉新太
MF 25 真瀬拓海
MF 48 山下優人
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
控え
GK 51 春名竜聖
DF 89 佐々木輝大
MF 19 仙波大志
MF 33 安藤晃希
MF 53 山下翔大
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 24 キム・ミンテ
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 3 昌子源
DF 26 林幸多郎
DF 88 中村帆高
MF 16 前寛之
MF 60 真也加チュイ大夢
FW 27 エリキ
FW 49 桑山侃士
FW 99 テテ・イェンギ
監督
黒田剛