◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）

東京Ｖは首位の鹿島に２―１で競り勝った。１点を先制されながらも３試合連続無失点中だった鹿島から２点を奪い、鹿島に今大会初の９０分での敗北となる土をつけた。

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試合を視察した日本代表の森保一監督は「百年構想リーグを独走している鹿島の自信、プレーも素晴らしかったが、東京Ｖが本当に果敢で勇敢なプレーだった。素晴らしい勝利だったなと思います」と激賞した。

指揮官は、東京Ｖを率いる城福浩監督の存在感にも言及。「１点目は、選手に対して強く鼓舞したすぐあとに点が入った」とうなずき、「１つ１つのプレーに、選手にこだわりをもって要求していることが伝わってくる」とコメントした。なお、城福監督の代名詞にもなっている歓喜のガッツポーズの“導入”の可能性を報道陣に問われた森保監督は「自然と出ればいいですけど…キャラクターがあるので」と笑顔でやんわりと否定した。

東京Ｖは序盤から鋭いプレスと攻守の切り替えで鹿島を苦しめた。前半１９分に１点を奪われたが、同３４分に相手のミスを突きＭＦ熊取谷一星が同点ゴール。同４０分にＭＦ吉田泰授が勝ち越し点を挙げた。