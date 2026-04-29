女優ジェシカ・ビールが、夫の歌手ジャスティン・ティンバーレイクに対し、行動を改めなければ結婚生活を続けられないと警告したという。2012年に結婚した2人は、サイラス君（11）とフィニアス君（5）という2人の息子を育てている。



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報道によると、2人の間で緊張が高まる中、ジェシカは状況に「もう限界」で、ジャスティンの振る舞いについて「最後通告」を突きつけたという。



背景には、2024年にニューヨーク州サグハーバーで起きたジャスティンの飲酒運転逮捕と、警察のボディカメラ映像公開を受けた世間の厳しい視線がある。



映画「トータル・リコール」(2012年)やドラマ「The Sinner－隠された理由－」などで知られるジェシカは、長年にわたり映画・テレビで活躍している。一方、ジャスティンは米ボーイ・バンドのイン・シンク出身で、「セクシー・バック」などのヒット曲や、「ソーシャル・ネットワーク」(2010年)、Apple TV+の「パーマー」(2021年)といった作品で俳優としても知られる。



関係者の1人は、「デイリー・メール」紙に「彼女が耐えられる余地はもうあまりないのです」とコメント。別の関係者は、再び問題を起こせば、ジェシカは「引き金を引いて」別れを決断すると話している。



また2019年には、ジャスティンが「パーマー」で共演したアリーシャ・ウェインライトと、ニューヨークで夜遊びする中で手をつないでいる様子を撮影され、波紋を呼んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）