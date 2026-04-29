◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸0―0C大阪（PK戦2―4）（2026年4月29日 ノエスタ）

神戸はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）後初の国内リーグ戦で黒星を喫した。C大阪との関西対決はPK戦決着。リーグ戦連勝は「3」で止まった。

同大会は準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）に逆転負け。だがミヒャエル・スキッベ監督は「クラブとしてかなりの経験値を集められた。特に国際的な大会を経験することで選手たちは成長していく。良い形でリーグに還元していくことが重要になる」と話していた通り、試合開始から相手ゴールに襲いかかった。前半3分にはMF満田誠、同7分にはFW武藤嘉紀が決定的なシュートを放った。広島戦（4月25日）からスタメン総取っ替えで臨んだC大阪に“圧”を掛け続けた。

だが意識の高さは見られたが、MF満田誠がアジアでの戦いを経て課題に挙げた「結果につなげる勝負強さ」は一朝一夕には身に付かない。何度も決定機を逃すと後半に盛り返してきたC大阪に何度かピンチを作られた。GK権田修一の好セーブもあって無失点に凌いだが、PK戦では3人目キッカーを務めたDF永戸勝也とMFジェアン・パトリッキがシュートをミスした。

次戦は敵地でG大阪と対戦する。