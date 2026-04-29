吉田拓郎（80）の復活ライブを鑑賞したHOUND DOGの大友康平（70）とTHE ALFEEの坂崎幸之助（72）が、「週刊文春」の取材に応じ、その感想を明かした。

【画像】吉田拓郎の妻で元女優の森下愛子



復活した吉田拓郎 ©時事通信社

吉田といえば、1970年のデビュー以来『結婚しようよ』などの名曲をヒットさせ、「フォークの帝王」と呼ばれてきたミュージシャン。2022年末に音楽活動からの“リタイア宣言”をしていたが、今年2月のラジオ特番で復活ライブの開催が発表された。

そして4月13日に名古屋、同月25日に大阪での復活ライブが実現。傘寿を迎えたばかりの吉田は、アンコールでステージを駆け回り、集まったファンを熱狂させた。

「俺たちの“拓郎先輩”が光り輝いていました」

名古屋公演を観た大友康平が取材に応じ、感想を明かした。

「心の底から興奮し、感動しました。声もよく出ていたし、俺たちの“拓郎先輩”が光り輝いていました」

吉田を「神」と敬う坂崎幸之助もまた、名古屋公演を鑑賞。次のようなコメントを寄せた。

「名古屋公演も全て良かったですが、特にオープニングはとてもかっこ良かったです」

4月29日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」では、大友康平・坂崎幸之助のコメント全文、復活ライブを実現するまでの舞台裏、吉田と妻・森下愛子の夫婦生活などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月7日・14日号）