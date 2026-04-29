元日本テレビで現在はフリーキャスターの丸岡いずみさん（54）が4月29日、自身のXを更新。タレントの休業について私見を述べました。



【写真】「ミヤネ屋」メンバーと丸岡さん

丸岡さんは「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」とし、「私も15年前に7ヶ月程仕事を休んだけど、それがあったから今があると思ってる」と自身の経験を振り返りました。



丸岡さんは2001年に日本テレビに記者として中途入社。「情報ライブ ミヤネ屋」でキャスターを務め、宮根誠司さんとの掛け合いが人気に。その後、東日本大震災の報道をきっかけにうつ病を患い、長期休養した経験があります。



丸岡さんは自身の経験を踏まえた上で、現在の放送業界の働き方について、「日本人は休むことに葛藤がある人が多いけど、体調面だけでなく、子どもの入学式などでも仕事を休む事を選択できるようになってきたのは、放送業界も『働くこと』と『休むこと』をセットで考えられるように変化してきた証拠だと思う」とつづりました。



芸能界では28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さんが体調不良により当面の間休養に専念すると事務所が発表。また、情報番組のMCが「家族の行事」を理由に番組を休むことも増えています。