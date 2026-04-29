リアクション ザ ブッタが、自身最大規模となるZepp DiverCity (TOKYO)公演『ブッタのゼップ』を2027年4月18日に開催。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本情報は、4月28日に東京 恵比寿LIQUIDROOMにて行われた『リアクション ザ ブッタ still e.p release tour final - still with you -』にて発表されたもの。

バンド結成20周年を記念して行われるZepp DiverCity (TOKYO)公演は、バンドが初ライブを行った記念日である4月18日に開催される。チケットは、ファンクラブおよびオフィシャルサイトでのオフィシャル先行が受付中だ。

また、新たなアーティスト写真はカメラマン 神藤 剛と3年ぶりにタッグを組み、バンド結成19年目の彼らが20周年を目前に“脱皮”していくというコンセプトを切り取っている。

（文＝リアルサウンド編集部）