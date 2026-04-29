テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も０．７２付近がレジスタンスに

0.7286　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7235　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7167　一目均衡表・転換線
0.7163　10日移動平均
0.7158　現値
0.7091　エンベロープ1%下限（10日間）
0.7087　21日移動平均
0.7033　一目均衡表・雲（上限）
0.7028　一目均衡表・基準線
0.6937　100日移動平均
0.6927　一目均衡表・雲（下限）
0.6889　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6738　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、４月に入ってから上昇トレンドが継続している。ただ、０．７２００付近で上昇を止められている状況がみられ、足元では０．７１－０．７２に高止まり状態となっている。ＲＳＩ（１４日）は５９．１と買いバイアス優勢を維持。２１日線（０．７０８７）がサポート水準として意識される。