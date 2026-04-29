テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も０．７２付近がレジスタンスに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も０．７２付近がレジスタンスに

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も０．７２付近がレジスタンスに



0.7286 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7235 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7167 一目均衡表・転換線

0.7163 10日移動平均

0.7158 現値

0.7091 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7087 21日移動平均

0.7033 一目均衡表・雲（上限）

0.7028 一目均衡表・基準線

0.6937 100日移動平均

0.6927 一目均衡表・雲（下限）

0.6889 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6738 200日移動平均



豪ドル/ドルは、４月に入ってから上昇トレンドが継続している。ただ、０．７２００付近で上昇を止められている状況がみられ、足元では０．７１－０．７２に高止まり状態となっている。ＲＳＩ（１４日）は５９．１と買いバイアス優勢を維持。２１日線（０．７０８７）がサポート水準として意識される。

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