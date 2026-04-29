５回１死一、二塁、坂倉に右越え３ランを打たれた則本（捕手・岸田）（カメラ・中島　傑）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―広島（２９日・東京ドーム）

　巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初めて出場選手登録を抹消された。開幕から４試合に先発し奮闘を続けていたが、０勝２敗、防御率３・５２と勝ち星に恵まれていなかった。

　本拠地・東京ドーム初登板となった２８日の広島戦で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点と打ち込まれた右腕。４度目の挑戦でも移籍後初勝利はならず「先制点を与えたこと、ビッグイニングを作ってしまったこと、長いイニングを投げられなかったこと、とにかく反省点が多いピッチングになってしまい、申し訳ないです」と試合後に語っていた。

　楽天からＦＡ加入し、３シーズンぶりに先発へ本格復帰した今季。開幕から３登板までは防御率１・５０と先発陣をけん引していた。

　◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日　中日（バンテリンドーム）　★　７回８５球５安打２失点５奪三振

９日　広島（マツダ）雨天中止

１４日　阪神（甲子園）　―　６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日　中日（長野）　―　５回９４球１０安打１失点４奪三振

２８日　広島（東京Ｄ）　★　５回９８球１２安打６失点３奪三振