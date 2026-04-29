失敗なし！「くるくるサンドイッチ」キレイに仕上げる方法

ピクニックなどお弁当に持っていきやすいくるくるサンドイッチ。上手に巻けず、具材がはみ出ることありませんか？今回は、はみ出ずにきれいに仕上がる方法を紹介します。

▼具材が飛び出さず、きれいな断面に仕上がるのが魅力

お弁当やピクニックでも映える、見た目も楽しいサンドイッチ！前日に仕込みができるのも嬉しいポイントです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

大切なのは、油分のコーティングと余白作り

1.パンの両面をプレスする





2.マーガリンかマヨネーズを全体にまんべんなく塗る





3.具材を置いて巻く





4.ラップでしっかりと包み、端をキャンディ状にして密封する





5.冷蔵庫で30分以上保存する

実際にこのレシピをで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「具がはみ出ずきれいに巻けた」「見た目がかわいくてお弁当にぴったり」といった、仕上がりの美しさを喜ぶ声が多く寄せられています。





コツを押さえれば、誰でもきれいに仕上がるくるくるサンド。具材を変えれば色味も華やかになりますよ。カラフルにまとめたサンドたちを詰め込むだけで、写真映えすること間違いなしです！お弁当やピクニックにぜひ取り入れてみてくださいね。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）