◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が今季5度目の先発登板で6回2失点と好投。チームは敗れ今季初黒星を喫しましたが、9奪三振を記録しメジャー通算700奪三振を達成しました。

メジャー通算695奪三振でむかえたこの試合。初回は決め球のスプリットで2者連続見逃し三振と素晴らしい立ち上がりを見せます。

2回には犠牲フライで1失点しますが、コナー・ノービー選手からストレートを3連投し力勝負で空振り三振を奪います。

3回も1死からジェーコブ・マーシー選手をスプリットで見逃し三振。続くカイル・ストワーズ選手には158キロのストレートで空振り三振。この試合5つ目の三振でメジャー通算700奪三振を達成しました。

5回には2失点目を喫しますが1つの空振り三振を奪い、6回は3つのアウトを全て三振に仕留めるなど力投。制球に苦しむ部分もありましたが、結果的にはQSを記録する好投。そして9奪三振を奪い、メジャー通算704奪三振でこの日の登板を終えました。