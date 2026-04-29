ベレーザがクラシエ杯優勝！ ２−２で突入したPK戦で３−１、大宮Ｗとの激闘を制す！
WEリーグは４月29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでクラシエカップ決勝を開催。クラブ史上初のタイトル獲得を狙うRB大宮アルディージャWOMENと昨季のWEリーグ女王の日テレ・東京ヴェルディベレーザが対戦した。
開始３分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは大宮Ｗ。西尾葉音が渾身の右足シュートを流し込む。
対するベレーザは22分にチャンスを創出。樋渡百花がドリブルでボックス内に侵入し、鋭いシュートを打つも、ゴール左に逸れてしまう。
その後は両チームとも好機を作りながらも決め切れず、大宮Ｗのリードで前半を終える。
迎えた後半、51分にベレーザが追いつく。本多桃華の縦パスをペナルティアーク付近で受けた小林里歌子が右足一閃。強烈な一撃はクロスバーに当たり、ゴールに吸い込まれた。
その後は拮抗した展開が続き、90分では決着が着かず。突入した延長前半の100分、ベレーザが逆転に成功する。樋渡の浮き球のパスに抜け出した眞城美春が倒れ込みながらシュートを放つ。これはポストに弾かれるも、こぼれ球を北村菜々美が押し込んだ。
逆転を許した大宮Ｗは、114分にスコアを振り出しに戻す。岩下綺良々のクロスに阪口萌乃がヘッドで合わせてネットを揺らした。
このまま２−２で突入したPK戦をベレーザが３−１で制し、タイトルを手にした。ベレーザにとっては同大会でこれが初優勝だ。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部)
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開始３分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは大宮Ｗ。西尾葉音が渾身の右足シュートを流し込む。
対するベレーザは22分にチャンスを創出。樋渡百花がドリブルでボックス内に侵入し、鋭いシュートを打つも、ゴール左に逸れてしまう。
迎えた後半、51分にベレーザが追いつく。本多桃華の縦パスをペナルティアーク付近で受けた小林里歌子が右足一閃。強烈な一撃はクロスバーに当たり、ゴールに吸い込まれた。
その後は拮抗した展開が続き、90分では決着が着かず。突入した延長前半の100分、ベレーザが逆転に成功する。樋渡の浮き球のパスに抜け出した眞城美春が倒れ込みながらシュートを放つ。これはポストに弾かれるも、こぼれ球を北村菜々美が押し込んだ。
逆転を許した大宮Ｗは、114分にスコアを振り出しに戻す。岩下綺良々のクロスに阪口萌乃がヘッドで合わせてネットを揺らした。
このまま２−２で突入したPK戦をベレーザが３−１で制し、タイトルを手にした。ベレーザにとっては同大会でこれが初優勝だ。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部)
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