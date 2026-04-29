東京駅構内の商業施設「グランスタ」で開催された“プリンだけ”の総選挙。人気トップ3に輝いたのはー

【写真を見る】激戦区！東京駅・グランスタ「エキナカプリン総選挙」1位は“懐かしい＆ほろ苦”【THE TIME,】

老舗和菓子店の“新食感”プリン

東京駅のグランスタで3月に開催された「グランスタプリン総選挙2026」。

各ショップ自慢のプリン14品の中から【3位】を獲得したのは、八重洲地下中央改札口近くに店を構える『船橋屋 こよみ』の「くず餅プリン」(430円)です。

『船橋屋』広報室・渡邊菜摘さん：

「和菓子がそこまで届いていない層にも、プリンだったら多くの方に愛されるのかなと」

創業200年以上、くず餅が看板商品の老舗和菓子店のプリンは、450日間乳酸菌発酵させたくず餅の原材料「小麦でんぷん」を使った“唯一無二の食感”。くず餅にかける黒蜜ときな粉をかけていただきます。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「これは美味しい。食感がもっちりしていて重みがあるけど、口の中で溶けていく。“プリンとくず餅の良いとこどり”」

「カフェラテを飲んでいる感覚」の巨大プリン

【2位】にランクインしたのは、丸の内地下南口近くにあるパンケーキやパスタなどが人気のカフェ『WK2』の「コーヒープリン」(990円）※イートイン限定・ワンドリンクオーダー制

「アイスがのっていてびっくり」「めっちゃ大きくてびっくり」と多くのお客さんが写真を撮りたくなるビジュアルは、プリンとアイスの2段仕立て。

こぶし大の大きなプリンは、エスプレッソを加えコーヒーの味と風味を効かせたコクのある味わい。

上にのった半球状のバニラアイスはシンプルでミルク感が強く、甘さを抑えたカラメル、さらにエスプレッソパウダーを振りかけ“ほろ苦さ”がアクセントになっています。

新名部員：

「プリン自体からもすごくコーヒーを感じるし、アイスのバニラも相まって“カフェラテを飲んでいるような感覚”。美味しい」

専門家の推しは「蜂蜜を楽しむ」

各ショップイチオシのプリンは他にも！

▼『CITYSHOP』からは、自家製の固めプリンを主役に、バニラアイスとフルーツをたっぷりと盛り付けた「プリンアラモード」(1080円)。総選挙では【4位】を獲得

▼『のもの』は、2種類のチョコを黄金比で配合したリッチな「いわきチョコレートのショコラプリン」(500円)。上層はビターな大人味、下層はミルク感たっぷりの風味

▼『日式台湾食堂 WUMEI』の「マンゴープリン」(400円)は、濃厚なマンゴーピューレに生クリームを加えて仕上げた、とろりとやわらか食感のプリン

▼『DEAN & DELUCA』は、イタリア産のピスタチオを使った「ピスタチオプリン」(670円)。ムースのような軽い口溶けのプリンには、ダイスカットした生ピスタチオをトッピング

中でも、スイーツの魅力を発信するウェブメディア『ufu. 』・坂井編集長のオススメは、洋菓子の老舗『コロンバン』の「原宿はちみつプリン」(1188円)。

総選挙で【5位】にランクインしたこのプリンは、原宿にある自社ビル屋上に設置されている養蜂場で採取されたサクラやアカシアの蜜を集めた“希少な蜂蜜”をかけていただくスタイル。

平飼い鶏の卵・ジャージー牛乳・オーガニックシュガーを使ったなめらか食感のプリンは、蜂蜜の味や風味を最大限に生かすためあえて甘さ控えめです。

『ufu. 』編集長・坂井勇太朗さん：

「“はちみつを楽しむためのプリン”。プリンの優しい甘さと卵のコクを感じるような、すごく花の香りがするようなはちみつなのですごく美味しい」

人気1位は“懐かしい”＆“ほろ苦”

「グランスタプリン総選挙2026」で【1位】に輝いたのは、グランスタ地下北口改札すぐにあるカフェバー『DEPOT』の「懐かしほろ苦プリン」(700円)※イートイン限定/ワンドリンクオーダー制

贅沢にプリン1つに卵1個を使い、低温で約50分ゆっくり蒸し上げることで“固めのしっとり食感”に仕上がった四角いプリン。

毎朝店で抽出したエスプレッソを入れて“苦みをプラスしたカラメルソース”は、懐かしさあふれるプリンと相性抜群です。

新名部員：

「美味しい！結構しっかり固めで、コーヒーのほろ苦さとプリンの優しい甘さがすごくよく合う。“大人味なプリン”」

お酒と合わせる人も多く、オススメは黒ビール。テイクアウト用(550円）も人気で、月に1000個以上売れているといいます。

『DEPOT』副店長・安西遥希さん：

「昔からある純喫茶みたいな懐かしさを再現したかった。一番の看板商品で遠方から来ていただく方もすごく多い」

※「グランスタプリン総選挙2026」の開催期間は終了、一部商品は販売終了しています

（THE TIME,2026年4月23日放送より）