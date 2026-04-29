陸上・織田幹雄記念国際

陸上の織田幹雄記念国際が29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、日本トップが集結した女子100メートル障害のA決勝は、田中佑美（富士通）が13秒03（向かい風0.9メートル）で制した。中島ひとみ（長谷川体育施設）は13秒26で4位だった。

日本歴代1〜4位のハードラーが揃った一戦。緊張感が高まるスタートは、仕切り直しとなった。

フライングと判定されたのは中島だった。ビデオで確認し、一度はスタートラインを離れたが、再び戻ってくると場内は拍手。13秒26で田中らライバルに及ばず、4位だった。大会の記録速報サイトでは「抗議中での競技」を示す「P」の文字が記されていた。

中島はレース後、「私自身、フライングがするということがないので、早く出てしまったっていう意識もなくて」と説明。一度はスタートラインを離れたものの、「走ってください」と大会側に言われて走ったという。

「抗議中での競技」という扱いでの出場。「テンパりすぎて、正直あまり記憶にないというか、真っ白になってしまった。競技人生で初めてのことだった」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）