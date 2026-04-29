58万回以上視聴され5万「いいね」を獲得しているのは、「猫にマジックができるかチャレンジさせてみた」投稿です。驚きの結果に、視聴者からは「左右でできるのすごすぎる！」「ホンマに天才やん」「上手～」など賞賛のコメントが集まっています。

【動画：猫は『マジックができる？』チャレンジさせてみた結果……驚きの展開】

まずはお手本を披露

Instagramアカウント「LEO (レオ)｜ミヌエット」に投稿されたのは、「猫はマジックが得意らしい」と聞いた飼い主さんがミヌエットの「レオくん」にチャレンジさせてみたときの様子。チャレンジさせたかったのは、コインを使ったマジックだったそうです。

まずはお手本を見せようと、飼い主さんはレオくんからちょっと離れたところでマジックを披露。「手の甲にのせたコインが消える」というマジックを見せたところ、レオくんは「？！」と少し表情を変えたそう。

やってごらん

「コインが消えた」ことを理解している様子だったため、次はレオくんの目の前で再度見せてあげたといいます。すると、やはり消えたコインに驚いた表情を見せたレオくん。手の下に隠したコインを見せてネタ明かしをしたところで、いよいよレオくんの番です。

飼い主さんがレオくんの手の上にコインを置くと、まずは顔を近づけてチェック。そして次の瞬間には、サッと手を浮かせてコインを落とし、上からお手てをのせたのだとか。まさかの初チャレンジで成功を収めたそうです！天才！

ドヤ顔のレオくん

直後にドヤ顔を披露したレオくんは、確実に「マジック」を理解している様子だったとのこと。「天才では？！」と思った飼い主さんは、次は反対のおてての上にコインを置いてみたそうです。果たして結果は…？

同じようにコインを落としたレオくんですが、おててが少しズレてちょっと失敗してしまったとのこと。むしゃくしゃしたのか、レオくんはコインに八つ当たりを始めたそうです…。才能のあるレオくんなら、練習すればもっと上手になるはず！

投稿を見た視聴者からは、「うちの子達は全然無理でした」「うちの子興味すら持たなかったwwww」などのコメントも。みんなにできるわけではないので、やはりレオくんは天才猫だと思います！

Instagramアカウント「LEO (レオ)｜ミヌエット」では、レオくんにIQテストをやってみたときの投稿や、絵に描いた虫に反応するか試したときの投稿なども見られますよ。レオくんの天才ぶりに注目です！

写真・動画提供：Instagramアカウント「LEO (レオ)｜ミヌエット」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。