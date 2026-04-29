◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

先日、大阪・南港で大学野球を取材する機会に恵まれた。この球場で、大学野球…。どこか懐かしい。そう、１７年ぶりだ。

阪神担当の若手記者だった２００９年。ドラフトで指名された選手を目当てに足を運んだ。早く到着したため、前の試合を観戦。初めて見る左投手に目を奪われた。恥ずかしながら大学球界の知識は乏しく、名前も知らなかった。明らかに球が速い。ネット裏でスピードガンを構える学生に球速を尋ねた。予想以上だった。聞けば、３年生。興味を持ち、取材を依頼した。阪神に指名された選手の“ついで”だと正直に伝えたが、笑顔で応じてくれた。

「僕、めっちゃ阪神ファンなんです。頑張って、来年は僕が阪神に入ります」

その日は、目当ての選手が期待通りに主役。初見の左腕については、１行も書くことはなかった。成果は翌日だ。記事のネタに困っていたところで、連投した“彼”が好投。前日の話を上司に売り込み、仕事ができた。直後の明治神宮大会で全国区になった佛教大の剛腕は翌１０年のドラフト１位。ただし、中日だった。

そんな思い出に浸ってから２週間後。目の前には、阪神戦で力投する大野雄大がいた。試合後に阪神打線の印象を語る表情が、また懐かしい。２１歳だった青年は３７歳の一流プロだ。当時は９割が直球だった投球スタイルも違う。でも、雰囲気は変わらない。私も少し初心に返る気がした。

今回の大学野球。また目当てとは別の選手が気になった。相変わらず、恥ずかしい。初めて知る名前だ。この子も下級生か。１０年後、１５年後。同じ気持ちになる日が来るのだろうか。（野球担当・安藤 理）

◆安藤 理（あんどう・おさむ）２０２１年入社。前職からプロ野球取材１８年目。今年はアマ野球も。