◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-楽天(29日、ZOZOマリン)

今季3度目の先発のマウンドに立った前田投手が4回途中3失点で降板しました。

前田投手は今オフにメジャーから楽天に入団。開幕から2試合に先発し0勝1敗、防御率2.45を記録していました。その後、1度登録抹消となり2軍で調整し好投。この日、1軍登録されロッテ戦に先発しました。

初回、先頭の西川史礁選手にヒットを打たれると、直後に盗塁とセカンドゴロ間に進塁を許し、いきなり1死3塁のピンチを背負います。すると、続く寺地隆成選手の犠牲フライで先制点を許します。

2回は2死からヒットで出塁を許しますが、盗塁失敗で無失点。味方が2点の援護をした直後の3回は、先頭の佐藤都志也選手に2塁打を打たれ、犠打で1死2塁となります。それでも1番藤原恭大選手を空振り三振に仕留め2死。続く西川史礁選手には四球を与え1、3塁としますが、最後はライトフライに打ち取り追加点を許しません。

しかし4回は先頭のポランコ選手に初球のど真ん中のストレートをとらえられライトポール直撃の同点弾。1死後には井上広大選手にレフトへの勝ち越しソロを許します。5回のマウンドにもあがりましたが、先頭に四球を与え、続く西川選手にセンター前ヒットを許し無死1、3塁とピンチを背負ったところで降板。この日は5回途中まで88球を投げ、7安打2本塁打3失点という内容でした。