女優の夏菜（36）が28日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ 」（火曜後10・00）に出演。理想としている芸能人夫婦を明かした。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。

MCの「サバンナ」高橋茂雄から「他の仲良い芸能人とか“あの夫婦素敵だな”とか思います？」と聞くと、「全然仲がいい芸能人がそもそもいないんであれなんですけど」と夏菜。「私は北斗（晶）さんと（佐々木）健介さん。本当に、何でしょう」と笑みを浮かべた。

これに、高橋も「確かに、ちょっとテレビ上では北斗さんが“健介ー！”って言っているけど、ちゃんと三歩下がるところは下がってる感じとか」と納得。夏菜は「そうそうそう。なんか共演させていただいた時に“なんて愛情あるご夫婦なんだろう”って思いました」と明かした。

夏菜は2021年1月に1歳年上の会社経営者の結婚を発表。22年3月に第1子・長女、23年8月に第2子・長男の出産を報告している。