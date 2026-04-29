【YouTubeチャート】M!LK、6週連続1・2位独占 サカナクション「夜の踊り子」ミーム化で急上昇
2026/4/17-4/23のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比1.1％減、TOP100の初登場作は11作（前週15作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LK「好きすぎて滅！」（470.6万回）が6週連続、通算8度目の1位となった。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（432.8万回）で、M!LKが6週連続で1位・2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身にまとったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（409.3万回）、4位（前週4位）はKing Gnu「AIZO」（305.0万回）、5位（前週5位）はBTS「2.0」（238.7万回）と、TOP5は3週連続して同じラインナップとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが7作（前週7作）、HANAが5作（前週6作）、M!LKが4作（前週4作）、Snow Manが4作（前週4作）、Official髭男dism が3作（前週3作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週2作）となった。
6位はSnow Man「SAVE YOUR HEART」（226.6万回）。宮舘涼太が主演するテレビ朝日系ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、愛を“プログラム”に見立てた近未来型のラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマの内容に通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーだ。MVは、約400年後の荒廃した地球に宇宙船で降り立ったアンドロイドのSnow Manが、無機質な大地を再生していく様子を描写。終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像作品となっている。４月19日にDance Practice映像が公開されたこともあり、前週18位からジャンプアップした。
11位（前週31位）はキタニタツヤ「火種」（155.3万回）。4月より放送・配信されているアニメ『日本三國』（TOKYO MX、BS日テレほかで放送／Prime Video、U-NEXTで配信）のオープニング・テーマで、和テイストの疾走感あふれる楽曲。MVは「百鬼夜行」をテーマに儀式、祭りを執り行う様子が描かれている。
16位（前週69位）はサカナクション「夜の踊り子」（134.7万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月中旬から再生回数が急増。山口一郎自身もミーム化を語る動画や、実際に躍る動画をアップしている。
25位（前週52位）はOfficial髭男dism「スターダスト」（112.7万回）。日曜劇場『GIFT』（TBS系）の主題歌で、ボーカルの藤原聡がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした楽曲。MVは、「Make Me Wonder」以来のタッグとなるmasaki watanabe氏が監督を務め、200個のライトの中でメンバーがパフォーマンスする様子をワンカットで収めた壮大な映像となっている。
※カッコ内は視聴回数
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LK「好きすぎて滅！」（470.6万回）が6週連続、通算8度目の1位となった。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（432.8万回）で、M!LKが6週連続で1位・2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身にまとったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが7作（前週7作）、HANAが5作（前週6作）、M!LKが4作（前週4作）、Snow Manが4作（前週4作）、Official髭男dism が3作（前週3作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週2作）となった。
6位はSnow Man「SAVE YOUR HEART」（226.6万回）。宮舘涼太が主演するテレビ朝日系ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、愛を“プログラム”に見立てた近未来型のラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマの内容に通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーだ。MVは、約400年後の荒廃した地球に宇宙船で降り立ったアンドロイドのSnow Manが、無機質な大地を再生していく様子を描写。終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像作品となっている。４月19日にDance Practice映像が公開されたこともあり、前週18位からジャンプアップした。
11位（前週31位）はキタニタツヤ「火種」（155.3万回）。4月より放送・配信されているアニメ『日本三國』（TOKYO MX、BS日テレほかで放送／Prime Video、U-NEXTで配信）のオープニング・テーマで、和テイストの疾走感あふれる楽曲。MVは「百鬼夜行」をテーマに儀式、祭りを執り行う様子が描かれている。
16位（前週69位）はサカナクション「夜の踊り子」（134.7万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月中旬から再生回数が急増。山口一郎自身もミーム化を語る動画や、実際に躍る動画をアップしている。
25位（前週52位）はOfficial髭男dism「スターダスト」（112.7万回）。日曜劇場『GIFT』（TBS系）の主題歌で、ボーカルの藤原聡がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした楽曲。MVは、「Make Me Wonder」以来のタッグとなるmasaki watanabe氏が監督を務め、200個のライトの中でメンバーがパフォーマンスする様子をワンカットで収めた壮大な映像となっている。
※カッコ内は視聴回数