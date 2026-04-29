◆パ・リーグ ロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発し、４回０／３を投げて７安打５失点だった。

初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。

味方が逆転した直後の３回は１死三塁のピンチを背負うも動じない。１５０キロを超える直球にスプリットなどを交えて、藤原と寺地を打ち取って、無失点に抑えた。

しかし、４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さらに１死から井上に左翼への一発を浴び、勝ち越しを許した。

１点ビハインドは５回は無死一、三塁のピンチを招いて降板。２番手の柴田が押し出し四球と右犠飛で追加点を許した。

今季、１１年ぶりにＮＰＢに復帰したベテランは３登板目での初白星を狙っている。前回登板の７日の日本ハム戦では右ふくらはぎをつった影響で４回に緊急降板。約３週間ぶりとなる１軍でのマウンドに向けて「しっかり戻ってきたからにはチームに貢献できるように。勝てるように投げていきたい」と決意を口にしていた。

今季は試合前時点で２試合に登板して０勝１敗、防御率２・４５。勝利投手になれば、国内では１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８６２日ぶりの白星だった。