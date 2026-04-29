◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）４月２９日、栗東トレセン＝共同会見

北村友一騎手＝栗東・フリー＝がクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史）で挑む春の大一番について、共同会見で意気込みを語った。

―大阪杯を振り返って。

「道中のリズムがすごく良かったですし、追ってから少しフラフラしたり、反応が少し鈍いところもあったんですけど、しっかりととらえてくれて、改めてすごい馬だなと感じました」

―この馬の強さを改めて。

「欠点が本当に少ない馬で、総合力が本当に高いと感じています」

―初の距離になる。

「僕の中では不安を感じるところはないと思います。馬が強いですし、操縦性がいいです。本当に馬と信頼関係ができているからなのかなと思っています」

―意気込みを。

「大阪杯は勝つには勝てましたけど、また本当のクロワデュノールの強さを、自分の中でまだ引き出せていないなというような感触がありました。もっともっといい走りができる馬だと思います。もう一度お見せできるように、しっかりとエスコートに努めたいなと思っています」