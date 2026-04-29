◇ONE SAMURAI 1（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第1試合でリングアナが勝者コールを間違える珍事が発生した。

日本オリジナル新シリーズ「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」の始動。第1試合はバンダム級MMAワンマッチで永井奏多（TRIBE TOKYO MMA）と神部篤坊（ABLAZE八王子/武蔵村山さいとうクリニック）が激突。白熱した試合は判定決着となった。判定は3―0で永井が勝利した。

しかしドミニク・ラウリングアナは「ユナニマスデシジョン！カナタ〜・カンベ〜！」とコールミス。レフェリーも敗者である神部の手を挙げた。まさかの出来事に会場がざわついた。するとリングアナは改めて「カナタ〜・ナガイ〜！」と正確な勝者コールをした。レフェリーも勝者である永井の手を挙げた。

まさかの珍事にネットでは「流石に可哀想」「歴史的なミス」「珍しいパターン」「いきなりのコールミス笑」「何やってんだ！？」「開幕の第1試合から珍事」「やばすぎ」などの声があがった。