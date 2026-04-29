◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）

鹿島は東京Ｖに１―２で競り負け、今季初の９０分負けを喫した。リーグ戦では昨年７月５日の川崎戦以来、約１０か月ぶりの黒星となった。

＊ ＊ ＊

１―２で迎えた後半２５分、ＭＦ三竿健斗がこの日２枚目の警告を受け、退場処分となった。

相手選手の足をひっかけたプレーが警告相当と見なされた。この場面に限らず、ビルドアップによる自陣からの前進に苦戦していた鹿島だったが、４―２―３―１への変更で徐々にリズムを取り戻しつつあった中、痛恨の退場劇となった。

鬼木達監督は三竿から樋口雄太への交代を準備していたが、樋口の投入直前で幻に終わった。指揮官は「自分がゲームを読むところが、いろいろな意味で遅れてしまった」と後悔を口にした。

三竿の退場は、一発退場となった第１節のＦＣ東京戦（１△１、ＰＫ戦負け）以来、今季２度目。チームとしては前節の柏戦（１〇０）でのＤＦ津久井佳祐に続き、２試合連続となった。

ＤＦ濃野公人のゴールで先制しながらも逆転負け。連勝が３でストップし、今大会成績は１０勝３敗（うちＰＫ負け２敗）となった。